Белоруссия и Россия приняли решение приостановить поставки нефтепродуктов на Украину, что привело к дефициту топлива для танков на Донбассе. Подробности об этом рассказали авторы болгарского издания Bulgarian Military.

Они отметили, что в настоящий момент наблюдается катастрофический дефицит дизтоплива, необходимого как для танков, так и для другой техники – самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и прочего. Поставки приостановлены минимум на месяц, поэтому на протяжении всего этого срока Киев точно не рискнет начинать наступление.

Авторы публикации пишут, что сейчас из 450 танков Украина может задействовать не более половины. Все остальные боевые машины стоят без топлива. В распоряжении самопровозглашенных ДНР и ЛНР имеется почти 650 танков, которые находятся на ходу, поэтому республики получили преимущество перед ВСУ.