Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
7
0
Статьей поделились: 1 пользоват.
Facebook 1
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Белоруссия и Россия приняли решение приостановить поставки нефтепродуктов на Украину, что привело к дефициту топлива для танков на Донбассе. Подробности об этом рассказали авторы болгарского издания Bulgarian Military.

Они отметили, что в настоящий момент наблюдается катастрофический дефицит дизтоплива, необходимого как для танков, так и для другой техники – самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и прочего. Поставки приостановлены минимум на месяц, поэтому на протяжении всего этого срока Киев точно не рискнет начинать наступление.

Авторы публикации пишут, что сейчас из 450 танков Украина может задействовать не более половины. Все остальные боевые машины стоят без топлива. В распоряжении самопровозглашенных ДНР и ЛНР имеется почти 650 танков, которые находятся на ходу, поэтому республики получили преимущество перед ВСУ.

Вам может понравиться

Китайские астрофизики открыли новый вид дождя на Солнце

На поверхность Солнца так же, как и на Землю, время от времени обрушиваются проливные дожди. Однако эти явления похожи друг на друга только названием. Прогуливаться под солнечным дождем точно не

Эксперты NI назвали подлодки “Антей” ВМФ РФ “охотниками на авианосцы”

Российские субмарины проекта 949А «Антей» после модернизации превратились в настоящих охотников за американскими авианосцами, рассказывает американское издание The National Interest. Автор статьи Себастьен Роблин пишет, что такое превращение произошло за

В США рассказали о российских “спутниках-убийцах” и наземных лазерах

Пентагон про должает развивать свои бурные фантазии о желании России захватить весь космос. Так, генерал-лейтенант Стивен Уайтинг, возглавляющий силы космических операций США, заявил о наличии у Москвы «спутников-убийц» и «боевых
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 8 мая – пасмурно, до 22 °C |