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Российские власти не согласовали с Австрией и Францией изменение маршрута полетов в обход Беларуси, из-за чего авиакомпании Air France и Austrian Airlines вообще отменили рейсы на Москву.

В заявлении австрийской компании сообщается, что полет по измененному маршруту может осуществляться только после согласования с принимающей стороной. Но Россия не давала разрешения на такие действия. Поэтому рейс был отменен.

Французы тоже перенесли на более поздний срок рейс AF1154 Париж-Москва. В качестве альтернативы пассажирам было предложено сдать билеты и получить за них деньги в полном объеме.

Напомним, что страны Евросоюза отказались от полета над Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Также они запретили полеты в воздушном пространстве ЕС пассажирским лайнерам из Беларуси.

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