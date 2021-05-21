Пресс-служба Роскосмоса рассказала о регистрации нового товарного знака, под которым потребители смогут приобретать товары и технологии, так или иначе связанные с космическим пространством. В дальнейших планах разработка еще и процедуры сертификации, после прохождения которой товару будут присваивать соответствующий знак.

Представители госкорпорации пояснили, что данное обозначение будет указывать потребителю, что товар связан с космосом, что он применялся в космических экспериментах, полетах или исследованиях. Также оно подтвердит высочайшее качество продукта.

На сайте Федеральной службы по защите интеллектуальной собственности можно увидеть, что под знаком «Роскосмоса» будут продаваться самые разнообразные товары. Это и электроприборы с электромеханическими устройствами, и алкоголь с продуктами питания, и продукция для здоровья и красоты. Фраза «Технологии, проверенными космосом», зарегистрированная в качестве товарного знака, укажет на то, что разработанные для космических программ технологии стали доступными и для повседневного использования.