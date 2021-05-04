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При желании закрыть видеохостинг YouTube в России, власти легко это сделают. Но если он до сих пор работает, значит блокировать к нему доступ пока никто не собирается, сообщила Юлия Соловьева, возглавляющая Google в России.

Она отметила, что угроза блокировки повисла над YouTube после того, как сервис заблокировал несколько видеоматериалов. Которые разместили российские средства массовой информации. Часть таких роликов заблокировали вообще, другую часть нещадно подвергли цензуре. По мнению Роскомнадзора, Google просто перекрывает доступ пользователей к тому контенту, который доносит до зрителей позицию, отличную от западной.

Соловьева отметила, что как российские медиаменеджеры, так и чиновники отлично видят, что в настоящий момент альтернативы YouTube в России нет. Поэтому они пока не торопятся закрывать сервис и блокировать доступ к нему.

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