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Питание в дошкольных учреждениях Санкт-Петербурга не устраивает многих родителей. По их словам, зачастую поставщики идут на сокращение порций и ухудшение качества продуктов, тогда как цены только увеличиваются.

Так, в одном из обсуждений в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Ксения сообщила, что зачастую в детсадах Северной столицы детям предлагают некачественные фрукты, тухлые яйца и несвежий сыр. Кроме того, из меню пропадают компоты и молоко.

Родители пожаловались на тухлые яйца в детсадах Петербурга

По мнению петербурженки, комбинаты в целях экономии покупают у супермаркетов неликвидные продукты по сниженной цене и поставляют их в детские сады, что отрицательно сказывается на качестве еды.

Экономия со стороны организаторов соцпитания связана с демпингом на госторгах. Комбинаты резко снижают начальную минимальную цену контракта (НМЦК), чтобы выиграть тендер, а после урезают свои траты на готовку, чтобы выполнить условия контракта. Подобные действия крайне негативно сказываются на качестве питания, а также могут нести угрозу здоровью детей.

Такой модели работы придерживается и один из лидеров сферы соцпитания Петербурга комбинат «Артис-Детское питание». Так, в тендере на обслуживание учебных заведений Колпинского района этот поставщик снизил НМЦК на 40% и стал победителем торгов. Общая сумма контрактов составила 42 миллиона рублей. Однако позже «Артис» стал снижать питательную ценность блюд и экономить на продуктах, чтобы выполнить свои обязательства. Это стало причиной ухудшения качества обедов, на что неоднократно жаловались родители школьников.

Показательными стали и два тендера в Калининском районе, где «Серна» боролась с «Артисом». Однако в обоих случаях победителем торгов стала «Серна», которая пошла на серьезное снижение НМЦК: в первом тендере компания снизила стоимость контракта на 67%, во втором – на 57%.

По мнению депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой, чтобы исключить вероятность поставок в детские сады некачественных продуктов и улучшить соцпитание в целом, необходимо лишить комбинаты возможности демпинговать. Дмитриева уверена, что в первую очередь нужно оценивать репутацию организатора питания, его производственные мощности и финансовые показатели.

Парламентарий также отметила, что надзорные службы должны более пристально следить за работой пищевиков именно с детскими садами. Как ранее сообщали СМИ, поставщики пользуются тем, что воспитанники детских садов не могут выявить нарушения в технологии приготовления блюд и их качество, поэтому жалоб из дошкольных заведений на плохое питание практически не поступает. Для решения данной проблемы сейчас рассматривается инициатива, по которой все столовые детских садов снабдят видеонаблюдением.

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