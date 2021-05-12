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Польша поручила перевод технической документации на танки Leopard третьим лицам и заплатила за это около 200 миллионов рублей. Это, по мнению экс-военнослужащего генерала Мирослава Ружаньского, сильный удар по имиджу страны.

Началась эта история с передачи Польше Германией подержанных танков Leopard. Боевые машины сразу же были переданы на модернизацию заводу Bumar-Labedy. Профсоюз которого и выяснил, что техническая документация переводилась неизвестной стороной.

Председатель профсоюза Анджей Сыпек рассказал, что секретная информация по танкам попала в третьи руки. У предприятия не было разрешения на передачу бумаг сторонним исполнителям от польского Минобороны, поэтому допущено грубейшее нарушение действующего законодательства. Кроме того, Сыпек счет слишком крупной сумму, заплаченную за перевод.

Ружаньский отметил, что нарушение защиты секретных данных подрывает имидж Польши на международной арене. Кроме того, неизвестно еще к кому попали технические документы на танки, имеющие для страны стратегическое значение.

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