Представители СКР по Ленинградской области отметили, что одиннадцатилетняя школьница получила перелом руки, прыгая на батуте в торговом комплексе, расположенном в Волхове.

Согласно их словам, это происшествие случилось 28 мая – девочка отправилась в игровую зону торгового центра, где решила попрыгать на батуте. Во время данного занятия она упала и получила оскольчатый перелом плечевой кости. Ей оперативно оказали требуемую медпомощь приехавшие на вызов врачи.

На данный момент времени следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Будут также оценены действия лиц, отвечавших за безопасность детей, находившихся в игровой зоне ТЦ.