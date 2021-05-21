Военные эксперты США еще несколько месяцев назад уверенно заявляли, что Россия способна захватить прибалтийские государства всего за 60 часов. Но сегодня ситуация изменилась и блицкриг у РФ не получится, сообщает аналитический центр RAND Corporation.

Основная причина этому – появление на территории прибалтийских государств натовской артиллерии и современного ракетного вооружения. Все это должно помочь Североатлантическому альянсу гораздо лучше защищать своих новых членов, а также не дать России «разделить НАТО».

Эксперты сообщают, что самые крупные контракты на приобретение ракетных систем заключили Польша и Румыния. Первая получит 20 пусковых артиллерийских установок, а вторая – 54.

Благодаря этому численность ракетной артиллерии вырастет до 100 единиц. Учитывая, что это мобильные установки, которые могут быстро менять свое местоположение, можно говорить об усилении защиты прибалтийских государств, а также всех относительно новых членов Альянса.