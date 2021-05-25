Британская группировка кораблей, которая отправилась в самый длительный за последние годы морской поход, совсем скоро окажется у сирийских берегов, сообщает портал Avia.Pro. Но у России, по словам экспертов, есть чем ответить претендующему на титул «властелина океанов” Лондону.

Они предполагают, что на перехват британских судов, которые возглавляет авианосец HMS Queen Elizabeth, Россия отправит ракетный крейсер «Москва». По мнению авторов публикации, благодаря современному вооружению он способен успешно противостоять целой группе кораблей.

Каких-либо официальных заявлений по этому поводу в России пока еще никто не делал. Крейсер сейчас находится в Черном море и никаких признаков того, что вскоре он должен отправиться в дальний поход к сирийским берегам, нет. Однако появление в регионе авианосной группы НАТО РФ расценивает как провокацию, поэтому она вряд ли оставит ее без внимания.

Отправка крейсера в Средиземное море может спровоцировать настоящую панику в Североатлантическом альянсе. Западные эксперты отлично знают, на что способен этот боевой корабль, поэтому предостерегают британскую АУГ от попыток противостоять ему.