Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль Кассама» сообщило, что утром в среду на границе сектора Газа был обстрелян джип, принадлежащий ЦАХАЛ. Удар по нему наносился противотанковым ракетным комплексом.

Информацию подтвердили и СМИ Израиля, которые заявили, что в результате атаки палестинцев пострадали четверо бойцов израильской армии. У двоих из них ранения очень серьезны и несут угрозу жизни.

Палестинские силы заявляют также о второй атаке из ПТРК, однако ее подробности пока не раскрываются.

В настоящий момент обострение конфликта между Израилем и сектором Газа привело к гибели 5 израильтян и 40 палестинцев. Количество раненых превысило 200 человек. Вооруженное столкновение началось после беспорядков, которые устроили выселенные из не принадлежащих им домов палестинцы Восточного Иерусалима.