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В ответ на операцию Израиля «Стражи Стены» палестинские радикалы вновь забросали противника ракетами. На этот раз сигналы воздушной тревоги не прекращались в северных городах Акко, Хайфа и Нагария. Издание Dunya Al Watan сообщает, что зафиксировано несколько попаданий в объекты инфраструктуры и здания, которые сразу загорелись. Кроме того, несколько десятков ракет взорвались над Тель-Авивом.

Движение ХАМАС заявило, что новая ракетная атака – это возмездие за обстрел башен Газы и жилых зданий.

Напомним, что ранее палестинцы зафиксировали несколько странных смертей от неизвестного вещества. Предполагается, что Израиль провел против сектора Газа химическую атаку. Кроме того, после израильских атак в Газе была отключена подача электричества.

Конфликт между Израилем и палестинскими радикалами обострился после беспорядков в Восточном Иерусалиме. После появления первых жертв ХАМАС начал ракетные обстрелы Тель-Авива, которые не прекращаются до сих пор.

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