читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Сборище недобитых карателей» пытается снова поставить на вооружение идеологию нацистов, заявил президент РФ Владимир Путин в своей речи на Красной площади. Он отметил, что в последние годы все чаще появляются новые попытки перекрутить историю на свой лад, обелить преступников и предателей, чьи руки никогда не очистятся от крови миллионов людей.

Глава государства напомнил, что историю нужно знать в том числе и для извлечения из него полезных выводов.

«Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — сказал Путин.

Путин заявил, что оправдания и прощения тем, кто сегодня строит агрессивные планы, нет и не будет никогда. Россия намерена обеспечивать безопасность своих граждан, а также блюсти национальные интересы государства, несмотря ни на какие выпады со стороны потенциальных противников.

Вам может понравиться

Американский адмирал наметил темы для ближайших переговоров с Москвой по вооружению

Соединенным Штатам нужно начинать с Россией переговоры по сокращению ядерных вооружений. Причем особое внимание необходимо обратить на те виды оружия, которые не учтены во всех ранее подписанных соглашениях, считает адмирал

В США рассказали о российских “спутниках-убийцах” и наземных лазерах

Пентагон про должает развивать свои бурные фантазии о желании России захватить весь космос. Так, генерал-лейтенант Стивен Уайтинг, возглавляющий силы космических операций США, заявил о наличии у Москвы «спутников-убийц» и «боевых

The Sunday Times: Победу во Второй мировой войне обеспечил СССР, а не Британия

Западные историки никак не могут выяснить, кто же сыграл главную роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Самым крупным игроком считает себя Великобритания, не отстают от нее в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 мая – ясно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 мая – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 12 °C |