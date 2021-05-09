«Сборище недобитых карателей» пытается снова поставить на вооружение идеологию нацистов, заявил президент РФ Владимир Путин в своей речи на Красной площади. Он отметил, что в последние годы все чаще появляются новые попытки перекрутить историю на свой лад, обелить преступников и предателей, чьи руки никогда не очистятся от крови миллионов людей.

Глава государства напомнил, что историю нужно знать в том числе и для извлечения из него полезных выводов.

«Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — сказал Путин.

Путин заявил, что оправдания и прощения тем, кто сегодня строит агрессивные планы, нет и не будет никогда. Россия намерена обеспечивать безопасность своих граждан, а также блюсти национальные интересы государства, несмотря ни на какие выпады со стороны потенциальных противников.