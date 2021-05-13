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Российский президент Владимир Путин стремится вывести РФ на кардинально новый уровень мировой политики. И у него это совсем неплохо получается, уверен аналитик журнала Focus Томас Егер.

Эксперт поясняет, что Путин добивается цели через метод стратегического устрашения. Именно в годы его президентства Россия начала разрабатывать вооружение, которое наводит на США страх и заставляет Вашингтон трястись от бешенства из-за утерянного мирового господства.

По словам политолога, такие виды вооружения, как беспилотные аппараты «Посейдон», способные создавать ядерное цунами у побережья морей, а также гиперзвуковые ракеты «Циркон», позволяют РФ оставаться супердержавой. И одновременно с этим сдерживать конкурентов и потенциальных противников.

Противостояние с Соединенными Штатами сейчас идет во всех пространствах, включая кибернетическое и космическое. Однако Россия везде доказывает, что она не собирается уступать и сдаваться.

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