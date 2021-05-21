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Британские пользователи сети иронично отреагировали на сообщения об аномальном похолодании в Лондоне. Они обратили внимание, что в России сейчас стоит жара, которой в мае не было уже около столетия. И в шутку обвинили в погодных катаклизмах президента РФ Владимира Путина.

«Это всё Путин виноват: стащил себе всю хорошую погоду, а нам оставил этот дубак», – написал один из читателей издания The Times.

Пользователь под ником Sussex Life обвинил во всем выход Великобритании из Европейского союза.

«Вне всяких сомнений, погоду взломали русские — причем «Новичком». В ближайшее время спецслужбы сделают заявление», – выдвинул свое предположение Kevin Laughlin.

Синоптики не радуют британцев. Они пишут, что в ближайшее время стоит ждать продолжительных дождей и пронизывающего ветра из-за новых циклонов. В Москве же температура воздуха сохранится на уровне 29-32 градусов выше нуля.

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