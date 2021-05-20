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Президент России Владимир Путин объяснил, каким образом России удается создавать новейшие виды вооружений, не имеющие аналогов в мире. В ходе заседания Российского оргкомитета «Победа» он отметил, что все дело в рачительном отношении к деньгам со стороны как властей РФ, так и руководителей оборонно-промышленного комплекса.

Это, по словам Путина, не единственная, но очень важная причина. Кроме того, новейшие беспилотные аппараты, подводные лодки и корабли, отвечающие современным стандартам, самолеты и другие виды вооружений появляются за счет развития научных учреждений и грамотной подготовки квалифицированных инженеров.

Финансы, выделяемые на оборону, заявил глава государства, распределяются исключительно на ключевые направления, что дает возможность добиваться успехов в разработке не имеющих в мире аналогов технологических решений.

Также Путин отметил, что России удается поддерживать армию на высоком уровне без ежегодного увеличения оборонного бюджета, что часто оказывается сюрпризом для Запада.

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