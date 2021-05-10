Глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командиру полицейского спецназа Чечни Замиду Чалаеву. Прокомментировавший это награждение глава республики Рамзан Кадыров заявил, что Чалаев заслужил это уничтожением последней банды, которой руководил Аслан Бютукаев.

Кадыров также отметил, что новоиспеченный Герой России всю свою жизнь посвятил борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Он участвовал в сложнейших операциях, которые неизменно заканчивались успешно. Также боролись с бандитами и родные братья Чалаева – Исхак, Мурад, Бекхан и Тахир. Последний в ходе одной из операции погиб от рук террористов.

Глава Чечни отметил четкие действия Чалаева в последней операции против банды Бютукаева. Он заявил, что тот проявил мужество и отвагу, благодаря чему полностью заслужил звание Героя России.