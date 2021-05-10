читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командиру полицейского спецназа Чечни Замиду Чалаеву. Прокомментировавший это награждение глава республики Рамзан Кадыров заявил, что Чалаев заслужил это уничтожением последней банды, которой руководил Аслан Бютукаев.

Кадыров также отметил, что новоиспеченный Герой России всю свою жизнь посвятил борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Он участвовал в сложнейших операциях, которые неизменно заканчивались успешно. Также боролись с бандитами и родные братья Чалаева – Исхак, Мурад, Бекхан и Тахир. Последний в ходе одной из операции погиб от рук террористов.

Глава Чечни отметил четкие действия Чалаева в последней операции против банды Бютукаева. Он заявил, что тот проявил мужество и отвагу, благодаря чему полностью заслужил звание Героя России.

Вам может понравиться

В Твери наградят девушку, которая маршировала на параде без ботинка

В Твери решили наградить ученицу школы №16, которая маршировала во время парада в одном ботинке. Как оказалось, ученица 11-го класса Анастасия Шендерук ещё до начала парада поняла, что шнурки на
  • Анна
  • 10.05.2021
  • читать 1 минуту

Путин заявил о недопустимости попыток вновь переписать историю

«Сборище недобитых карателей» пытается снова поставить на вооружение идеологию нацистов, заявил президент РФ Владимир Путин в своей речи на Красной площади. Он отметил, что в последние годы все чаще появляются

США проводят крупные учения на Аляске с имитационными пусками гиперзвуковых ракет

На учениях Northern Edge, которые стартовали на Аляске, США провели очередной имитационный запуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Он осуществлялся со стратегического бомбардировщика B-52 и завершился успешно. Проект Air-Launched Rapid Response Weapon
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 10 мая – ясно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 мая – снег, до 3 °C | Королев: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 10 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 11 °C |