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Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подведение газа к домам, которые до сих пор не газифицированы, будет осуществляться бесплатно. Федеральное правительство уже подготовило соответствующие изменения в действующее законодательство, заявил вице-премьер Александр Новак.

Он также отметил, что обязанность подключать домовладения к сетям газоснабжения теперь целиком и полностью ложится на газораспределительные организации. Ранее этим вопросом занимались местные власти.

Владимир Путин поручил повысить уровень газификации до 82,9 процента до 2030 года. Эта программа обойдется бюджету в 1,9 триллиона рублей. При этом привлекать средства населения глава государства запретил, благодаря чему финансовая нагрузка на граждан существенно снизится.

Кроме того, тарифы на газоснабжение для получения необходимых для бесплатной газификации средств повышаться для населения не будут.

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