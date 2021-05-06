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С 2014 года Соединенные Штаты выделили Киеву материальную помощь в размере 4,6 миллиарда долларов, написал в своем Телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что за 7 лет это очень мало, поэтому Украина очень дешево продалась Америке с потрохами.

По словам представителя СовФеда, все эти деньги ушли в основном на закупку оружия и боеприпасов. До украинцев они как обычно не дошли, ни один гражданин Украины никакой пользы от них не получил. США купили Киев, чтобы заразить его войной.

Также целью выделения «помощи» Пушков считает расширение антироссийской политики на Украине.

Политики и эксперты неоднократно заявляли, что цель «дружбы» Соединенных Штатов с Украиной – это ее вооружение и подталкивание к войне с Россией. При этом ни США, ни НАТО в военном конфликте участвовать не будут точно.

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