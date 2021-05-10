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Сенатор Алексей Пушков уверен, что лидер США Джо Байден мечтает о том, чтобы возвратить Россию в 90-е года. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Как указал в своей публикации Пушков, американский президент хочет, чтобы Россия была такой же, как Украина, и стала зависимой и угодливой страной. Но, как заверил сенатор, это теперь в прошлом, и Россию в то время не вернуть.

Также Пушков сообщил, что мечты Байдена насчёт России никогда не сбудутся, а потому ему стоит прекратить думать о чём-либо подобном.

Своим сообщением Пушков прокомментировал заявление турецкого профессора Ильяса Кемалоглу. На днях он сообщил, что в США желают возвратить Россию во времена Бориса Ельцина. За счёт этого Америке удалось бы уменьшить активность России на мировой арене. Впрочем, Кемалоглу отметил, что сейчас это невозможно.

Ранее Алексей Пушков объяснил, почему Байден заинтересован в проведении саммита с Путиным. Одной из основных причин он назвал необходимость обсуждения ситуации на Донбассе.

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