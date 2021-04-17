Алексей Пушков, сенатор из РФ, рассказал, почему Джо Байден, американский лидер, заинтересован в проведении саммита с Владимиром Путиным, президентом России.

Член Совфеда считает, что основной причиной проведения встречи является эскалация конфликта на территории Донбасса. Последствия данного процесса могут отрицательно сказаться на позициях США, если Киев начнет наступление на непризнанные республики, а затем снова крупно проиграет.

По мнению сенатора, Байден также собирается предложить Путину возвратить РФ в «мировое сообщество», потребовав за это перестать поддерживать самопровозглашенные республики Донбасса. Еще одной причиной диалога является осознание американским президентом того факта, что США уязвимы перед современным оружием России, считает Пушков.