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В декабре текущего года Россия окончательно выйдет из Договора по открытому небу. Процесс денонсации этого соглашения прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Он заявил, что Договор, который считался «мерой доверия» между США и Россией, похоронили американцы. Они вышли из соглашения первыми, после чего оно утратило всякий смысл.

По мнению Пушкова, это связано с началом новой холодной войны между крупнейшими державами планеты. Также сенатор заметил, что европейские государства слишком пассивно отнеслись к выходу Соединенных Штатов из ДОН.

По его мнению, жители Европы озабочены совсем другими вопросами – «гендерами, мигрантами, сексизмом, мачизмом и расизмом, реальным или мнимым». Между тем, военные угрозы сохраняются несмотря на то, что на них никто не обращает особого внимания.

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