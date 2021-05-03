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Миссия ОБСЕ, работающая на Донбассе, поддерживает Украину и не демонстрирует требуемой от нее объективности, рассказал в интервью «РИА Новости» глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что беспристрастность миссии, которая ранее была явной, сейчас куда-то подевалась.

«… если вы почитаете отчеты, там, увы, очень сложно разобраться. Даже абсолютно очевидные нарушения можно трактовать по-разному», – заявил руководитель одной из республик Донбасса.

По его словам, раньше из отчетов можно было точно узнать, кто именно нарушает режим прекращения огня. Сегодня ситуация изменилась, так как миссия пытается оперировать расплывчатыми заявлениями, из которых невозможно понять ровным счетом ничего. Особенно в тех случаях, если перемирье нарушает Украина.

Пушилин также заявил, что по таким отчетам невозможно строить какую-то стратегию для урегулирования конфликта в регионе. Поэтому деятельность миссии является неэффективной и по сути бесполезной.

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