У берегов Кипра, куда движется британская авианосная ударная группа, противолодочные самолеты ВВС США никак не могут отыскать российскую подводную лодку. Это несколько разрушает миф о том, что Соединенные Штаты знают местоположение каждой субмарины ВМФ РФ.

Издание Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые ресурсы заявляет, что самолеты кружат у Кипра уже третьи сутки. Они ищут подводную лодку проекта «Варшавянка», которая вышла из сирийского порта Тартус, мгновенно ушла под воду и пропала с гидролокаторов.

Патрульные самолеты рыщут над морем с удвоенной активностью. Все дело в том, что авианосная группа уже вошла в Средиземное море из Гибралтарского пролива и направляется к берегам Кипра. Наличие в заданном районе российской субмарины с крылатыми ракетами «Калибр» беспокоит и США, и Великобританию, но пока найти подлодку у них не получается.