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Прокуратура подала в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга иск с требованием заблокировать в социальной сети Facebook группу «Российская ЛГБТ-сеть». Оператором этого сообщества является фонд «Сфера», который ранее был внесен в перечень иноагентов.

Иск был подан после проверки, инициированной парламентарием Игорем Сапко. Депутат Госдумы обратился в прокуратуру, так как счел, что контент группы не отвечает требованиям действующего законодательства России.

В ходе проверки прокуратура привлекла экспертов медико-социального центра «Развитие», среди которых были квалифицированные педагоги и психологи. Они внимательно изучили представленный в соцсети контент и сделали вывод, что он может нанести вред несовершеннолетним гражданам страны.

По словам экспертов, группа втягивает подростков в «деструктивный образ жизни». Для этой цели она размещает материалы, которые демонстрируют привлекательность гомосексуализма.

Суд по делу сообщества состоится 29 июня текущего года. Напомним, что «Российская ЛГБТ-сеть» оказалась в списке организаций, которые подали иск за преследование гомосексуализма в Чечне на пятерых жителей республики, приближенных к Рамзану Кадырову.

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