Узнав о том, что Соединенные Штаты намереваются списывать свои реактивные системы залпового огня и менять их на новые, прибалтийские государства начали выпрашивать ставшее ненужным оружие себе. Так, глава военного ведомства Латвии Артис Пабрикс заявил, что США осчастливит страну, если передаст ей фактически списанные РСЗО.

Желание получить в свое распоряжение отработавшие свой срок ракетные системы изъявили и Литва с Эстонией. Идея выпросить у Соединенных Штатов устаревшее вооружение возникла у министров обороны трех государств после недавнего заседания по вопросам безопасности.

Все главы военных ведомств прибалтийских стран практически в унисон заявили, что у них не хватает в бюджете денег на приобретение новых видов вооружения. Поэтому они были бы очень благодарны США за такой подарок. Заодно они попросили и системы противоракетной обороны Patriot, которые в военном хозяйстве точно не станут помехой.

Вполне вероятно, что Вашингтон откликнется на этот крик прибалтийской души и отдаст списанное оружие Литве, Латвии и Эстонии. Но остается открытым вопрос о том, как три государства намерены делить столь богатую добычу.