Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, как сдержать Россию.

Его заявление прозвучало во время проведения видеособрания «Бухарестской девятки». По словам Науселы, Москва, когда устроила манёвры поблизости от границ с Украиной, продемонстрировала, что не думает о прекращении своего «агрессивного поведения». Таким образом, Россия также может угрожать суверенитету стран-соседей.

Как сообщил Науседа, чтобы сдержать военную угрозу от России, необходимо обеспечить достаточные средства обороны НАТО на восточном фланге Североатлантического союза. Также он отметил необходимость сохранения бдительности и инвестиций в оборону стран. Кроме того, Науседа указал, что нужно активизировать политику открытых дверей НАТО.

Ранее “Бухарестская девятка” раскритиковала действия России. Было заявлено, что “агрессия” со стороны России угрожает евроатлантической безопасности.