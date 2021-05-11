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10 мая состоялся виртуальный саммит «Бухарестской девятки», во время которого действия России подверглись критике.

Так, было заявлено об «агрессивных» действиях, проводимых Россией, а также усилении её военных сил поблизости от расположения НАТО. К примеру, это недавняя ситуация, произошедшая на Чёрном море, а также на российско-украинской границе. Как было указано в ходе саммита, эти действия являются угрозой для евроатлантической безопасности. Критике подверглось и то, что недавно произошло ухудшение отношений между Россией и Чехией.

Соответствующее заявление по итогам проведённого саммита было подписано лидерами Венгрии, Болгарии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии.

Другими темами для обсуждения стали ситуация с Украиной, а также безопасность Черноморского региона.

Ранее чешский политолог Иржи Юст рассказал, зачем Чехии нужен скандал с Россией. Свой заявление он озвучил в передаче “Время покажет”

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