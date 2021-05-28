Страны НАТО обязаны немедленно отреагировать на ситуацию в Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что Россия проводит политику, направленную на поглощение соседнего государства. Причем делает это весьма успешно.

По словам литовского лидера, в регионе прямо сейчас развивается стремительными темпами «опасный геополитический процесс». Поэтому Североатлантический альянс должен заявить о готовности остановить Москву всеми имеющимися в арсенале мерами.

Напомним, что ранее Евросоюз предложил Белоруссии экономическую помощь в размере 3 миллиардов евро, а также пообещал провести реформы, направленные на развитие страны. Для получения инвестиций Минску нужно лишь сменить власть и приобщиться к западной демократии.

Недовольство белорусским лидером Александром Лукашенко в очередной раз возникло у Европы после вынужденной посадки в Минске пассажирского лайнера Ryanair. И ареста находящегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича.