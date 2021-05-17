Милош Земан, чешский лидер, отметил, что должность президента через два года должен занять Андрей Бабиш, нынешний премьер-министр страны.

Согласно его словам, Бабиш смог заслужить право на то, чтобы стать следующим кандидатом на пост главы чешского государства. Он добавил, что в этом случае обязательно проголосует за него. Земан отметил, что в качестве премьера он проделал большой объем работы, чего не скажешь о тех, кто умеет лишь постоянно критиковать.

В СМИ напоминают, что чехи выбрали Земана президентом около 8 лет назад. Затем в 2018 году он смог во второй раз победить на выборах. Однако ему нельзя баллотироваться на данную должность в третий раз. Политологи считает, что если Бабиш примет участие в грядущей президентской гонке, то у него есть все шансы стать во главе Чехии.