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Главы комитетов по иностранным делам из восьми государств призвали Европу запретить полеты через воздушное пространство Беларуси. Также они заявили о необходимости введения санкций против Минска.

В документе, подписанном представителями Латвии, Чехии, Польши, Литвы, Германии, Ирландии, Соединенных Штатов и Британии, говорится, что Минску необходимо срочно запретить обращаться в Интерпол для «преследования демократии и свободы слова». Также важно заблокировать все рейсы, которые летят из Беларуси или в эту страну.

Инцидент с посадкой самолета Ryanair подписанты требуют тщательно расследовать, но уже до этого момента полеты над страной должны быть запрещены.

Напомним, что этот борт, на котором из Афин в Вильнюс летело 123 пассажира, экстренно приземлился в минском аэропорту. Белорусские спецслужбы задержали оппозиционера Романа Протасевича, после чего самолет отправился по своему маршруту.

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