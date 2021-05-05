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Бнги, 5 мая. Пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем выразил официальную позицию властей относительно обвинений французского издания в адрес инструкторов из России.

RFI запустила сфабрикованный материал, который направлен на дискредитацию деятельности российских специалистов на территории африканской страны. Для придания «скандальности», россиян причислили к «ЧВК Вагнера», как это принято в западных СМИ.

В связи с этим представитель главы государства собрал пресс-конференцию на которой прокомментировал сфабрикованный материал журналистов. Мокпем отметил, что только помощь иностранных союзников в лице Руанды и РФ позволила разгромить конгломерат хорошо вооруженных группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

«Мы работали с партнерами, у которых есть оружие. Это сотрудничество позволило нам отразить атаки террористов. А теперь нас пытаются заставить поверить в то, что мы применяли чрезмерную силу», — отметил Мокпем.

Против Центральноафриканской Республики действует эмбарго ООН, которое не позволяет ей закупать вооружение. Пресс-секретарь президента Фостен-Арканжа Туадера уверен, что Франция недовольна влиянием, которое Россия оказывает на ЦАР. Ложными обвинениями Париж пытается подорвать авторитет Москвы, чтобы сохранить хоть какой-то вес на континенте.

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