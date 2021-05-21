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На Украине снова разгорается скандал между главой государства Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. Это использовали в очередном розыгрыше известные пранкеры Лексус и Вован.

Они дозвонились до украинского лидера Зеленского и пообщались с ним от имени главы администрации Киева.

Так, «Кличко» заявил главе государства, что намерен отправиться в отставку со своего поста из-за унижений, которые ему приходится терпеть от Зеленского. Президент на это ответил, что звонить почти в час ночи – это моветон и предложил поговорить днем. Также он отметил, что «давление» на мэра для него лично является новостью.

«Кличко» отказался разговаривать по телефону и заявил, что «завтра мы встретимся». Глава государства согласился с этим, сказал «До завтра», и прервал беседу.

Напомним, что на днях в доме, в котором живет мэр Киева прошли обыски. Кличко заявил, что таким образом Зеленский пытается на него давить, чтобы заставить уйти в отставку с поста городского головы.

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