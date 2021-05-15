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На линии разграничения в Донбассе вновь побывала американская делегация. На этот раз позиции ВСУ посетили члены Совета при Конгрессе Соединенных Штатов, которые удостоверились в наличии российских катеров в Азовском море.

Для этой цели делегация совета по внешней политике нанесла визит в Мариупольский отряд морской охраны. Кроме того, в рамках визита на линию разграничения американцы побывали на позициях одного из подразделений неподалеку от населенного пункта Широкино и на пункте пропуска «Гнутово», через который жители Донецкой области выезжают из региона и возвращаются обратно.

Совет по внешней политике – это неправительственная организация, представляющая собой довольно крупный аналитический центр. Она занимается изучением евразийского континента еще с 1982 года, особое внимание уделяя постсоветским государствам.

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