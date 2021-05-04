Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На новостном портале «Авиа.про» сообщили, что курдским формированиям удалось разгромить турецкие позиции с бронетехникой всего за несколько минут. В Сети появилось соответствующее видео.

Пока в Турции делают заявления об успешности военной операции, проводимой в Сирии и направленной против курдов, последним удается с успехом сдерживать турецкие войска. Это доказывает появившийся недавно ролик, на котором можно увидеть, как курдские силы обстреливают один из опорных пунктов турок.

За непродолжительный период времени курдам удалось ликвидировать два танка M60 и нанести повреждения другой военной технике. На размещенных кадрах можно увидеть, как у боевой машины, находившейся под тентом, взорвался боевой комплект, из-за чего у него сорвало башню. В СМИ отмечают, что Анкара не раскрывает информацию о своих потерях, боясь возможного начала внутренних протестов.

Вам может понравиться

Армия ополченцев в Донбассе имеет на вооружении 650 танков, 1300 бронемашин и 500 артиллерийских орудий

В издании Avia.pro сообщили, что ЛНР и ДНР имеют на вооружении около 650 танков, 1,3 тысячи бронеавтомобилей и полтысячи артиллерийских установок, что вполне достаточно для проведения блицкрига. Наблюдатели, следящие за

Власти Мексики принесли официальные извинения народу майя за 500 лет притеснений

Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор от имени правительства извинился перед народом майя из-за дискриминации, которая были причинена с начала испанской колонизации Америки. Цивилизация майя, как отмечается, достигла расцвета в
  • Анна
  • 04.05.2021
  • читать 1 минуту

Шаповалов перечислил страны, которые перейдут на сторону России в случае войны с НАТО

Владимир Шаповалов, военный эксперт, считает, что в случае начала войны между РФ и Североатлантическим альянсом некоторые страны ЕС могут встать на сторону Москвы. Согласно его словам, вероятность возникновения такого конфликта
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Армавир: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 16 °C |