На новостном портале «Авиа.про» сообщили, что курдским формированиям удалось разгромить турецкие позиции с бронетехникой всего за несколько минут. В Сети появилось соответствующее видео.

Пока в Турции делают заявления об успешности военной операции, проводимой в Сирии и направленной против курдов, последним удается с успехом сдерживать турецкие войска. Это доказывает появившийся недавно ролик, на котором можно увидеть, как курдские силы обстреливают один из опорных пунктов турок.

За непродолжительный период времени курдам удалось ликвидировать два танка M60 и нанести повреждения другой военной технике. На размещенных кадрах можно увидеть, как у боевой машины, находившейся под тентом, взорвался боевой комплект, из-за чего у него сорвало башню. В СМИ отмечают, что Анкара не раскрывает информацию о своих потерях, боясь возможного начала внутренних протестов.