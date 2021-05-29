читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина готова «помириться» с Россией, если Москва вернет под контроль Киева Крым и Донбасс, а также выплатит репарации и восстановит разрушенные населенные пункты. Такое заявление для немецкого издания Berliner Zeitung сделал украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Он также отметил, что это не приведет к полноценному примирению, однако станет первой точкой на пути к нему. В дополнение ко всем вышеперечисленным требованиям, Мельник также возжелал услышать извинения РФ в адрес Украины.

Посол выразил полную уверенность в том, что Россия постоянно вмешивается во внутренние дела Украины, а также демонстрирует по отношению к ней агрессию.

Это не первые требования каких-то компенсаций и восстановления разрушенных ВСУ городов. Киев регулярно делает подобные заявления. При этом он не в состоянии навести порядок в своей стране и постоянно ущемляет права русскоязычных жителей, стремясь полностью запретить хождение русского языка. Также Украина продолжает обстреливать Донбасс, несмотря на режим прекращения огня.

Вам может понравиться

Зеленский изъявил желание поговорить с Байденом раньше Путина

В очередном феерическом выступлении перед СМИ президент Украины Владимир Зеленский выразил желание пообщаться с американским коллегой Джо Байденом раньше российского лидера Владимира Путина. Напомним, что встреча президентов России и США,

Черноморский флот получит новые малые ракетные корабли проекта “Каракурт”

Сразу два малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» поступят на вооружение Черноморского флота в 2021 году. Уже сейчас заканчивает полную программу испытаний МРК «Циклон», который год назад был спущен на

В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

Рижский мэр Мартиньш Стакис и глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгард Ринкевис стали фигурантами уголовного дела, возбужденного белорусской Генпрокуратурой. Связано оно с инцидентом, произошедшим 24 мая. В этот день глава МИД
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 мая – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 29 мая – переменная облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 29 мая – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 29 мая – облачно с прояснениями, до 26 °C |