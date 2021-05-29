Украина готова «помириться» с Россией, если Москва вернет под контроль Киева Крым и Донбасс, а также выплатит репарации и восстановит разрушенные населенные пункты. Такое заявление для немецкого издания Berliner Zeitung сделал украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Он также отметил, что это не приведет к полноценному примирению, однако станет первой точкой на пути к нему. В дополнение ко всем вышеперечисленным требованиям, Мельник также возжелал услышать извинения РФ в адрес Украины.

Посол выразил полную уверенность в том, что Россия постоянно вмешивается во внутренние дела Украины, а также демонстрирует по отношению к ней агрессию.

Это не первые требования каких-то компенсаций и восстановления разрушенных ВСУ городов. Киев регулярно делает подобные заявления. При этом он не в состоянии навести порядок в своей стране и постоянно ущемляет права русскоязычных жителей, стремясь полностью запретить хождение русского языка. Также Украина продолжает обстреливать Донбасс, несмотря на режим прекращения огня.