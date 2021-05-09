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Шестидесятилетняя блокада Кубы, организованная Соединенными Штатами, ничем не отличается от геноцида, заявил посол этой страны в Пекине Карлос Перейра Эрнандес в ходе семинара по борьбе с бедностью в КНР.

Он также отметил, что Куба относится к развивающимся государствам с низким уровнем дохода, однако стремится работать над развитием и соблюдениями прав человека точно так же, как и Китай. При этом она не приемлет двойных стандартов и политизации этих самых прав.

«Прискорбно, что этот вопрос все еще остается предметом манипуляции в политических целях, а также в качестве предлога, чтобы позволить некоторым странам скрыть свои интересы господства», – заявил посол.

Напомним, что в начале 2021 года Куба была возвращена Соединенными Штатами в перечень государств, которые спонсируют террористические организации. Сделано это было из-за поддержки Гаваной «актов международного терроризма»

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