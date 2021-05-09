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Внешнеполитическое ведомство Чехии подтвердило желание посла этого государства в Москве посетить Парад Победы. Представители МИД заявили, что независимо от отношений между странами, которые сложились в настоящий момент, дипломат хотел бы отдать дань уважения СССР, который освободил Чехословакию от фашистских захватчиков.

Посол Чехии Витезслав Пивонько и глава МИД Якуб Кулганек заявили, что политизация Дня Победы недопустима. В этот праздник нужно чтить память военнослужащих, которые освободили не только Чехию, но и всю Европу от гитлеровских захватчиков.

Напомним, что между Чехией и Россией вспыхнул скандал после того, как Прага обвинила «агентов ГРУ» в организации взрывов во Врбетице в 2014 году. При этом она не представила никаких доказательств. Однако это не помешало затеять небольшую дипломатическую войну – сперва Чехия выслала 18 российских дипломатов, а затем Россия в качестве ответа отправила на родину 20 сотрудников чешского посольства.

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