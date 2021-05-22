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На канале CNN сообщили, что путем продажи препаратов от COVID-19 девять владельцев фармацевтических компаний смогла стать миллиардерами.

После старта вакцинации значительно выросли доходы у Стефана Банселя, главы Moderna, и Угура Шахина, гендиректора BioNtech. Оба в настоящее время обладают капиталами в размере 4 миллиардов долларов. Благодаря росту стоимости акций соответствующих компаний миллиардерами смогли также стать главы CanSino Biologics из КНР, которые являлись их первыми инвесторами.

Общее состояние новоиспеченных миллиардов составляет примерно 19 миллиардов 300 миллионов долларов. Многие активисты отмечают, что из-за пандемии коронавируса возникло значительное неравенство во многих странах мира. Они добавили, что эти миллиарды можно было потратить на вакцинацию почти 780 миллионов людей, проживающих в странах третьего мира.

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