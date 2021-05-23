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Портал Avia.Pro после анализа данных мониторинговых ресурсов заявил, что американский самолет Boeing RC-135W «Посейдон» у самых границ Крыма два раза исчезал из поля зрения радаров. Авторы публикации пишут, что эта загадка пока остается нераскрытой, но приводит свою версию случившегося.

Они поясняют, что самолет засветился у Крыма в 9:50 в воскресенье, а затем исчез, будто его и не было. Почти через два часа он был обнаружен неподалеку от Туапсе, но спустя некоторое время снова пропал.
У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников
Эксперты портала предполагают, что все дело в российских системах РЭБ, расположенных в Крыму. Они вполне могут проделывать подобные штуки.

С авторами не согласен военный аналитик Олег Лукьянов. Он подтверждает, что возможности российских комплексов радиоэлектронной борьбы почти безграничны, но вот так играться с исчезновениями-появлениями разведывательного самолета США им не было никакого смысла. Скорее, это Соединенные Штаты тестировали новую технологию, что выглядит угрожающе. Ведь если летательный аппарат способен вот так пропадать на целых два часа, то он вполне сможет незамеченным проникнуть на российскую территорию.

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