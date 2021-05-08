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На фотографии президента Украины Владимира Зеленского с лидерами прибалтийских государств и Польши, сделанной в Варшаве, пользователи Сети заинтересовались одной странной деталью. Все дело в том, что на снимке только украинский лидер запечатлен в деловом костюме. Все остальные участники мероприятия фотографировались в верхней одежде.

«Про встречу Зеленского с европейскими партнерами лучше всего говорит это фото. Пока так. В дальнейшем не только разденут, но разуют и по миру пустят!», – прокомментировал фотографию Телеграм-канал «Царева телега».

Напомним, что встреча состоялась на мероприятии в честь Дня Конституции Польши. На нем лидеры пяти стран подписали декларацию о дальнейшем сотрудничестве. Кроме того, польский лидер Анджей Дуда пообещал оказать содействие Украине по вступлению в Североатлантический альянс.

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