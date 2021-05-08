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Украинское КБ «Южный» разрабатывает первый зенитно-ракетный комплекс под названием «Кильчень». Эксперты отмечают, что по внешнему виду он слишком уж похож на американский Patriot.

Отреагировали на это известие и рядовые пользователи Сети. Они сильно засомневались в том, что Украина способна создать свой собственный ЗРК без наличия соответствующих технологий.

«Последние двадцать лет Украина только и делает, что рисует и выкладывает интересные картинки, не более. Видно, что специалист по компьютерному моделированию у них хороший, не уверен, правда, что с украинской фамилией, да и то, что на территории Украины проживает — тоже не факт. Ну а реально, не обладая технологиями производства именно ЗРК, любая попытка его создания выглядит только хорошим поводом для распила бабла и не более», – написал один из комментаторов.

Другой читатель также оценил по достоинству качество изображения ЗРК.

«Заоблачные технологии Незалежной – это заоблачные идеи при полном отсутствии материальной и производственной базы. Но вот графику они и правда отлично освоили!» – отметил он.

Напомним, что Киев сейчас договаривается с Соединенными Штатами о предоставлении Украине комплексов Patriot. Так, глава президентского офиса Андрей Ермак неоднократно заявлял, что Киев якобы «держит оборону» за всю Европу, поэтому именно у него должны быть продвинутые системы ПВО.

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