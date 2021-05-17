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Современный мир вошел в эпоху постправды, когда ни для кого не имеет значения то, что происходит на самом деле. Источников информации развелось огромное множество, но большинство из них только то и делают, что искажают реальное положение вещей, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он также отметил, что в этой эпохе отношения между государствами могут безнадежно испортится именно из-за недостоверной информации.

По словам Полянского, имеется еще один фактор, негативно влияющий на международные отношения. Он пояснил, что Россия готова к диалогу с Западом, однако она добивается того, чтобы это общение проходило на равных условиях. Если же отдельные государства вместо диалога начинают «читать лекции» и пытаться привить свое мировоззрение РФ, Китаю и другим государствам, ни о каком общении не может быть и речи. Тем более, что «лекции» дополнительно усиливаются еще и «мегафонной дипломатией».

И тот, и другой фактор пока не сыграли свою главную роль, но Запад должен знать, что они таят в себе большую опасность для всех сторон, а не только для РФ.

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