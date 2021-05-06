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Украинцы, оформившие в Донбассе российские паспорта – это «недограждане» России, уверен бывший украинский замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Георгий Тука.

Он пояснил, что в паспортах нет каких-либо отметок о регистрации на территории России, из-за чего обладатели этих документов не могут пользоваться всеми правами, которые предоставляются гражданам РФ.

Так, они не имеют права получать российскую пенсию, а также участвовать в выборах, заявил Тука. Впрочем, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил совершенно обратное. Он отмечал, что лица с двойным гражданством вполне могут голосовать.

Раздача паспортов в Ростовской области жителям ДНР и ЛНР осуществляется по упрощенной процедуре с 2019 года. Подписавший соответствующее распоряжение президент России Владимир Путин заявил, что это всего лишь гуманитарный шаг. Который никак не вредит Украине.

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