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Первый президент России Борис Ельцин не захотел присоединять Крым к России и планировал перебросить Черноморский флот в Санкт-Петербург, рассказал его соратник Михаил Полторанин. Он также поведал, что у России было к Украине взаимовыгодное предложение, но из-за позиции Ельцина его так и не озвучили.

После развала Союза Москва намеревалась предложить Киеву 10 лет получать российский газ абсолютно бесплатно. Крымский полуостров же должен был за это стать фактически общим – туда планировалось беспрепятственно впускать как россиян, так и украинцев.

«Ельцин не захотел. Он говорит: “Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот”», — сообщил Полторанин.

Ранее о Крыме и Донбассе рассказывал экс-глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов. Он сообщил, что делегации обоих регионов просили не отдавать их под контроль Киева еще в 1991 году. Однако присоединить их к себе Россия не могла из-за сложностей с ядерным вооружением.

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