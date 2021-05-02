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Вальдемар Скшипчак, генерал из Польши, рассказал, с какими сложностями столкнулись военные в рамках маневров НАТО, прошедших на возможном «российском фронте».

Согласно его словам, во время реального вооруженного конфликта успех тех или иных операций во много зависит от того, насколько быстро и эффективно удастся перебросить технику на поле боя. Поэтому крайне важно, чтобы бронетехника могла оперативно преодолевать водные преграды. Однако в ходе учений ее пришлось перевозить с помощью паромов.

По мнению Скшипчака, подобный метод транспортировки техники можно считать самоликвидацией, так как она становится крайне уязвимой для ударов вероятного противника. В результате в стране продолжаются споры о необходимости создания БМП, способной самостоятельно пересекать водоемы.

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