18-я гвардейская мотострелковая дивизия, которая формируется в Калининградской области для усиления обороны региона, напугала польских пользователей Сети. Они считают, что Россия создает новое подразделение в ответ на действия НАТО, усиливающего свое военное присутствие на территории Польши.

Публикацию о новой дивизии в издании Defence 24 прокомментировали многие читатели. Практически все они сошлись во мнении, что Североатлантическому альянсу пора прекратить скапливать войска на границах с Россией.

«Запад сам первый начал, так что он получил, чего добивался. Кроме того, зачем россиянам новые вооружения, если у НАТО — одно старое барахло. Модернизированная российская техника лучше натовской», – написал Logiz.

Пользователь Trzcinq назвал действия России вполне логичными. По его словам, Калининградская область для Москвы имеет важное стратегическое значение, поэтому она делает все возможное для эффективной защиты региона.

«В результате насаждения США пропаганды страха Москва вынужденно военизирует Калининград, но полем боя станет Польша, именно мы понесем наибольшие потери. На нашу беду американское лобби в Польше остается сильным, так что уровень нашей безопасности продолжит снижаться», – добавил он.

Читатель Eee tam назвал безумием тот факт, что Россия, ВВП которой сопоставим с испанским, владеет второй по силе армией планеты.

«Испания может забросать Россию единственным продуктом, который она производит, то есть помидорами, а Россия способна уничтожить Испанию одним залпом ракет, запущенных с подводных лодок, или одной ракетой «Сармат», – ответил ему Hanys.

Пользователь Realny добавил, что у РФ, в сравнении с любым государством Европы, имеются практически неограниченные природные ресурсы, огромная территория и высокий человеческий потенциал. По его словам, Наполеон с Гитлером уже допустили ошибку, недооценив возможности Москвы. Сейчас ее повторяет Джо Байден с европейскими руководителями.