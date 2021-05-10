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Еврокомиссия не возобновляет заказы на вакцину AstraZeneca из-за того, что производитель с завидной регулярностью срывает поставки. Кроме того, компания не обеспечивает запланированные объемы препарата, что вынуждает страны ЕС вносить коррективы в свои планы, сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам иммунизации населения Михал Дворчик.

Он также отметил, что Еврокомиссия еще в прошлом месяца инициировала начало юридической процедуры против данной компании из-за невыполнения своих обязанностей по контракту в нужном объеме и в установленные сроки.

С тех пор ситуация не изменилась, что привело к окончательной потере доверия и приостановке дальнейшего сотрудничества с изготовителем вакцины от коронавирусной инфекции.

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