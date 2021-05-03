Теперь Россия не сможет высадить свой десант на польском побережье, потому что оно надежно защищено береговым ракетным комплексом Naval Strike Missile, пишет издание Defense Express. Авторы поясняют, что это вооружение уже развернуто на Балтийском море.

Ракеты NSM применяются для защиты береговых зон в Соединенных Штатах. Одним из главных преимуществ является универсальность комплексов – они могут разворачиваться на побережье морей, а также устанавливаться непосредственно на боевые корабли. Теперь Польша уверена, что способна защититься от «российской агрессии».

В этом же скоро сможет быть уверена и Украина. Средства массовой информации этой страны уже неоднократно рассказывали о противокорабельных комплексах «Нептун», которые недавно поступили на вооружение. По словам киевских журналистов и экспертов, данные ракеты будут постепенно установлены на всем побережье Черного и Азовского морей для «сдерживания России».