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Польские военнослужащие организовали провокацию вблизи границ с Белоруссией и проверили эффективность российских С-400.

Как сообщается, это произошло на днях. Поблизости от воздушных границ Белоруссии был замечен легкомоторный военный самолёт, принадлежащий ВВС Польши. Согласно имеющейся информации, целью полёта этого самолёта стала проверка того, насколько ЗРК С-400 готовы к отражению атаки. Находятся эти комплексы в Калининградской области.

Помимо этого, польский самолёт провёл отработку атаки на ЗРК С-300, имеющиеся у Белоруссии. В качестве доказательства проведённых манёвров белорусские СМИ опубликовали фотографии маршрута самолёта. Официально Польша не прокомментировала этот инцидент.

Ранее Польша призналась в нарушении воздушных границ Белоруссии. Однако было заявлено, что это случайность.

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