Оперативное командование ВС Польши признало, что польский самолет пересек границу воздушного пространства Беларуси. Его представители написали в официальном Твиттер-аккаунте, что это была случайность. Впрочем, в Минске в подобные отговорки не слишком верят.

Все дело в том, что это уже второе подобное нарушение белорусских границ. Первый инцидент произошел 12 апреля. Чтобы разобраться в причинах, власти республики вызвали военного атташе Польши.

Второй раз, о котором написало оперативное командование, состоялся в четверг. По словам представителей ведомства, самолет осуществлял патрулирование в ночное время и абсолютно случайно пересек белорусскую границу. Сообщается, что это нарушение было недолгим и непреднамеренным.

Это нарушение было допущено в районе поселка Козловичи. Белорусские системы ПВО обнаружили самолет, который пересек границу и выяснили, что принадлежит он Польше.